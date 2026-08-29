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Царьград

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Milliyet: обнаружены аномалии при поисках Ноева ковчега на Арарате

Milliyet: обнаружены аномалии при поисках Ноева ковчега на Арарате

На Арарате обнаружены аномалии, возможно связанные с Ноевым ковчегом. Турецкие исследователи нашли подземные пустоты в формации Дурупынар и зафиксировали высокий уровень углерода.

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