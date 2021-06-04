В Тверской области полицейскими выявлены факты получения и дачи взяток в особо крупном размере

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Тверской области с привлечением бойцов Росгвардии выявлены и задокументированы факты получения взяток медицинскими работниками за ускорения процедуры выдачи свидетельств о смерти родственникам, обращавшимся в организацию, предоставляющую ритуальные услуги населению.
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