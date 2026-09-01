Сила в правде
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Сила в правде

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1650-й день СВО: ПВО Киева замолчала под 20 «Искандерами», Купянск очищен, Краматорск открыт с востока

1650-й день СВО: ПВО Киева замолчала под 20 «Искандерами», Купянск очищен, Краматорск открыт с востока

1 сентября по Киеву ушло около двадцати «Искандеров», по Одессе впервые отработали ФАБы — ПВО почти не отвечала.

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