Оркестр полигона Капустин Яр устроил парад у дома ветерана Великой Отечественной

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Военный оркестр полигона Капустин Яр в преддверии 80-летия Победы провел парад у дома ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади Александра Колотушкина, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии