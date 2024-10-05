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Петербургский дневник

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Фигуристы Бойкова и Козловский стали лидерами после короткой программы «Мемориала Панина-Коломенкина»

Фигуристы Бойкова и Козловский стали лидерами после короткой программы «Мемориала Панина-Коломенкина»

Спортсмены получили за прокат 80,54 балла Чемпионы Европы по фигурному катанию Дмитрий Козловский и Александра Бойкова по итогам короткой программы стали победителями Всероссийских соревнований «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» в Петербурге, пишет издание «МК Питер».

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