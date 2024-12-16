Штормовое предубеждение: что могло привести к трагедии в Керченском проливе

Потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры должны были снять с эксплуатации еще 10–15 лет назад, а один из них и вовсе не мог выходить в рейс, так как действие его разрешительных документов приостановлено, выяснили «Известия».
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