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Ученые нашли способ продлить молодость

Ученые нашли способ продлить молодость

Эксперименты проводились на мышах.Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре близки к созданию методов лечения, которые могут улучшить здоровье людей и продлить их жизнь.

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