Куда пропала Ольга Шелест: СВО стала лишь поводом для бегства популярной телеведущей?

Куда пропала "звезда" эфира Ольга Шелест: Почти 30-летняя карьера оборвалась весной 2022 года - неужели СВО стала лишь поводом для бегства популярной телеведущей в Америку?Слово "ветеран" в адрес женщины звучит неоднозначно – но вряд ли телеведущая Ольга Шелест обижается, когда её называют "ветераном отечественного телеэфира".