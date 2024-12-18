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Куда пропала Ольга Шелест: СВО стала лишь поводом для бегства популярной телеведущей?

Куда пропала Ольга Шелест: СВО стала лишь поводом для бегства популярной телеведущей?

Куда пропала "звезда" эфира Ольга Шелест: Почти 30-летняя карьера оборвалась весной 2022 года - неужели СВО стала лишь поводом для бегства популярной телеведущей в Америку?Слово "ветеран" в адрес женщины звучит неоднозначно – но вряд ли телеведущая Ольга Шелест обижается, когда её называют "ветераном отечественного телеэфира".

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