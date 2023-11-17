В городском округе Чкаловск завершается ремонт дорог по проекту «Вам решать!»

На территории г.о.г. Чкаловск до конца года в рамках проекта «Вам решать!» будет реализовано 15 инициатив жителей округа на сумму более 31,6 млн рублей — это средства из регионального и местного бюджетов, а также вклад самих жителей.
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