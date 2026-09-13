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Новости Брянска

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«Динамо-Брянск» сыграет с командой из Кирова

Матч пройдет в рамках Второй лиги, дивизион А, золото. Игра начнется в 16:00.Футболисты «Динамо-Брянск» начинают матч очередного тура Второй лиги (дивизион А, золото) против одноклассников из Кирова.

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