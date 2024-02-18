18 доказательств того, что у микроволновки есть свои правила

Пожалуй, больше всего экспериментов выпадает на долю микроволновой печи, ведь спектр её применения кажется наиболее широким! Но знание правил пользования этой чудо-техникой способно развеять подобное заблуждение.
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