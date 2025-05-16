В Москве назвали заявление Стармера попыткой сорвать диалог

ЛОНДОН, 16 мая, ФедералПресс. В российском посольстве в Великобритании выразили недоумение в связи с заявлением премьер-министра Кира Стармера, который назвал позицию России на переговорах в Стамбуле «неприемлемой».
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