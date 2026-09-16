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Царьград

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Нижний Новгород 16 сентября: дождь утром и +17°С днём

Нижний Новгород 16 сентября: дождь утром и +17°С днём

Сервис «Яндекс.Погода» представил прогноз для Нижнего Новгорода на среду, 16 сентября. Согласно этим данным, город ожидает пасмурный день.

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