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Пол в матче с Сафиуллиным впервые в карьере ушел с 0:2 по сетам

14-я ракетка мира Томми Пол во втором круге US Open обыграл Романа Сафиуллина со счетом 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3.

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