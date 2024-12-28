Аэропорт Казани временно приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщает Росавиация. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», – говорится в сообщении ведомства.
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