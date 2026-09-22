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Север Пресс

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Кинолог Викулов объяснил поведение бездомных собак на Ямале нехваткой еды

Кинолог Викулов объяснил поведение бездомных собак на Ямале нехваткой еды

Осенью бездомные собаки на Ямале чаще попадают в сводки и пугают прохожих. Холод усиливает голод животных, но не делает их агрессивнее, рассказал кинолог Сергей Викулов.

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