1. «Манчестер Юнайтед», ведя 2:0 у «Галатасарая», сыграл вничью (3:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Новая неудача «МЮ», поражения «Зенита» и «Спартака», норвежские биатлонистки выиграли эстафету и другие новости
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Лена Мисько
🇫🇮❌ Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti) Подробности: https://sprts.cc/7H8orp
Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)
Sports.ru
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56 мин.
Лена Мисько
Бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения по делу о растрате, он будет обжаловать приговор, сообщил Матч ТВ адвокат Вадим Мясников, представляющий интересы Кравцова: «Кравцова признали виновным и приговорили к лишению свободы на семь лет в колонии общего режима, пять из которых он уже отбыл. Соучастники получили условные сроки – от 2,5 до 4 лет. В установленные сроки мы подадим краткую апелляционную жалобу. После изготовления полного текста приговора подадим полную апелляционную жалобу, у нас на это 10 дней. Мы абсолютно уверены в том, что есть шансы изменить приговор. Отсутствует само событие преступления, и даже то действие, которое прокуратура считает доказанным, неверно квалифицировано»
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55 мин.
Филипп
Почему третий? Если четрвертый?
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31 мин.
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