Новая неудача «МЮ», поражения «Зенита» и «Спартака», норвежские биатлонистки выиграли эстафету и другие новости

Лена Мисько

Бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения по делу о растрате, он будет обжаловать приговор, сообщил Матч ТВ адвокат Вадим Мясников, представляющий интересы Кравцова: «Кравцова признали виновным и приговорили к лишению свободы на семь лет в колонии общего режима, пять из которых он уже отбыл. Соучастники получили условные сроки – от 2,5 до 4 лет. В установленные сроки мы подадим краткую апелляционную жалобу. После изготовления полного текста приговора подадим полную апелляционную жалобу, у нас на это 10 дней. Мы абсолютно уверены в том, что есть шансы изменить приговор. Отсутствует само событие преступления, и даже то действие, которое прокуратура считает доказанным, неверно квалифицировано»