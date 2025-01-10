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"На её месте должен был быть я". Грузинская лирическая

"На её месте должен был быть я". Грузинская лирическая

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Это бывший президент Грузии. Теперь у неё новая работа.

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Комментарии
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Tania Еременко
Эта &quot;солома&quot; скоро сгорит. Она  уже в маразме на старости лет.  Когнитивный диссонанс её задолбает и отправит к Макрону - загостилась бабенция - доканает деменция. Понравился климат Грузии, фрукты, вина... Доколе ? Гоните грузины, старуху прочь.
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10 час.
нн
наталья никифорова
Удивительно, почему эту мадам не арестовали за призыв к свержению действующей власти? Опухоль до конца не удалили и метастазы расползутся по всей стране.
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5 час.
Юрий Золотарев
Эта баба без чувства меры пополнила собой когорту евро-недо-женсчин: Урсула, Бербочиха, КА(я)КА(ллас), Санду(в Манду), теперь - Зурабишвили, а еще были Фарион, Грибаускайте, и еще &quot;минога-минога&quot; других, помельче, но не менее вонючих!
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4 час.

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