ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Это бывший президент Грузии. Теперь у неё новая работа.
"На её месте должен был быть я". Грузинская лирическая
Комментарии
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Tania Еременко
Эта "солома" скоро сгорит. Она уже в маразме на старости лет. Когнитивный диссонанс её задолбает и отправит к Макрону - загостилась бабенция - доканает деменция. Понравился климат Грузии, фрукты, вина... Доколе ? Гоните грузины, старуху прочь.
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10 час.
нн
наталья никифорова
Удивительно, почему эту мадам не арестовали за призыв к свержению действующей власти? Опухоль до конца не удалили и метастазы расползутся по всей стране.
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5 час.
Юрий Золотарев
Эта баба без чувства меры пополнила собой когорту евро-недо-женсчин: Урсула, Бербочиха, КА(я)КА(ллас), Санду(в Манду), теперь - Зурабишвили, а еще были Фарион, Грибаускайте, и еще "минога-минога" других, помельче, но не менее вонючих!
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4 час.
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