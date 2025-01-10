"На её месте должен был быть я". Грузинская лирическая

Tania Еременко Эта "солома" скоро сгорит. Она уже в маразме на старости лет. Когнитивный диссонанс её задолбает и отправит к Макрону - загостилась бабенция - доканает деменция. Понравился климат Грузии, фрукты, вина... Доколе ? Гоните грузины, старуху прочь.

нн наталья никифорова Удивительно, почему эту мадам не арестовали за призыв к свержению действующей власти? Опухоль до конца не удалили и метастазы расползутся по всей стране.