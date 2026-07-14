❕ В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения В 22:35 диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения, сообщили в «Севастопольэнерго».
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❕ В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения В 22:35 диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения, сообщили в «Севастопольэнерго».