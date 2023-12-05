IBM выпустила квантовый процессор «Кондор» с 1121 кубитами

Квантовые компьютеры должны взять на себя определенные вычисления, недоступные классическим машинам. Такая возможность имеется у них благодаря парадоксальным квантовым феноменам вроде запутанности и суперпозиции, которые позволяют кубитам существовать одновременно в нескольких состояниях.
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