В Минобороны РФ сообщили о массовой атаке украинскими БПЛА семи областей России

В течение прошедшей ночи было уничтожено и перехвачено 59 беспилотников Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.