В Минобороны РФ сообщили о массовой атаке украинскими БПЛА семи областей России

В течение прошедшей ночи было уничтожено и перехвачено 59 беспилотников Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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