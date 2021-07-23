США договорились с немцами по «Северному потоку 2». Евроукры в пролёте

Цикл фантастических произведений Гарри Гаррисона «Стальная Крыса» или в другом переводе «Крыса из нержавеющей стали» стал одним из трёх самых популярных литературных сериалов писателя наряду с циклами «Мир смерти» и «Билл – герой Галактики».
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