США договорились с немцами по «Северному потоку 2». Евроукры в пролёте

Цикл фантастических произведений Гарри Гаррисона «Стальная Крыса» или в другом переводе «Крыса из нержавеющей стали» стал одним из трёх самых популярных литературных сериалов писателя наряду с циклами «Мир смерти» и «Билл – герой Галактики».