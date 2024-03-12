На Украине разместили некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

В украинском сегменте интернета был опубликован некролог о погибшем зенитчике, сопровождаемый фотографией, на которой он стоит перед пусковой установкой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
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