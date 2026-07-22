Импортозамещение в российской электротехнике сместилось с готовой продукции на компонентную базу

Спустя четыре года после перестройки рынка российская электротехническая отрасль смогла заместить импорт в большинстве массовых сегментов, однако ключевая зависимость сохранилась на уровне электронной компонентной базы.
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