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«Вятская Венеция» появится в Кировской области

«Вятская Венеция» появится в Кировской области

КИРОВ, 6 октября, ФедералПресс. На рабочей встрече министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Кировской области Александр Соколов рассмотрели ключевые направления развития строительной и городской среды в регионе.

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