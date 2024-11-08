Экономист Балынин: нужно повышать пенсии каждые три месяца на размер инфляции

Индексация пенсий раз в год не спасает пенсионеров от падения уровня жизни. Экономист Игорь Балынин, доцент Финансового университета, считает, что повышение пенсий должно быть на уровень реальной инфляции каждые три месяца.
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