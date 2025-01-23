Жители Знаменского остались без отопления почти в 30-градусный мороз. По давней традиции с приходом настоящих холодов здесь отключили газ.
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Жители Знаменского остались без отопления почти в 30-градусный мороз. По давней традиции с приходом настоящих холодов здесь отключили газ.