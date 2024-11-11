Чинахов забил «Анахайму». У него 4+6 в 14 матчах

Форвард «Коламбуса» набрал 10-е (4+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 14 игр. Сегодня за 19:45 (1:45 – в большинстве) у россиянина 7 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «минус 1».
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