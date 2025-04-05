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Уокер допустил, что вернется в «Ман Сити»: «Это еще не конец. Я просто ушел в аренду»

Зимой «Милан» арендовал защитника у «горожан» до конца сезона с опцией выкупа. «После того как я произнес слова прощания, Пеп встал и выступил с любезным посланием, сказал, что благодарен мне за все.

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