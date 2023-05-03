Театр абсурда

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ПОВТОРЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД: ПАЛАЧИ ДОМА ПРОФСОЮЗОВ УСТРАИВАЮТ В ОДЕССЕ СМЕРТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ

ПОВТОРЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД: ПАЛАЧИ ДОМА ПРОФСОЮЗОВ УСТРАИВАЮТ В ОДЕССЕ СМЕРТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ

АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Девять лет назад прекрасная русская Южная Пальмира потеряла былую лёгкость и превратилась в угрюмую "Одесу" - без памятника её основательнице Екатерине Великой, с кровавыми разборками на улицах и нацистами, искореняющими всё русское.

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