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Регионы России

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Медведев обыграл Сврчина и сыграет с Циципасом в четвертьфинале Shanghai Masters

Медведев обыграл Сврчина и сыграет с Циципасом в четвертьфинале Shanghai Masters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над чешским игроком Далибором Сврчином в третьем круге престижного турнира ATP Masters 1000 в Шанхае.

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