За работу в праздники заплатят деньгами или дополнительными выходными

Трудовой кодекс определяет как нерабочие праздничные дни новогодние каникулы — 1—6 и 8 января, Рождество — 7 января, День защитника Отечества — 23 февраля, Международный женский день — 8 марта, Праздник Весны и Труда — 1 мая, День Победы — 9 мая, День России — 12 июня, День народного единства — 4 ноября.