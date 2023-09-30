Как кусает комар и почему комариный укус так чешется

Всем известно, что «общение» с комарами в любое время суток — удовольствие очень сомнительное. Назойливый пронзительный писк, постоянное мельтешение перед лицом и главное — изнуряющие зудящие укусы, сделали комаров одним из основных зол летней ночи.
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