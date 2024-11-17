Страна и люди
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Страна и люди

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Тихоокеанская железная дорога, беспилотная Ласточка и зачем нужен Роскомнадзор

Тихоокеанская железная дорога, беспилотная Ласточка и зачем нужен Роскомнадзор

1. Капиталисты снова строят в России железные дороги. Совсем как в славные времена XIX века, когда частное строительство помогло быстро покрыть страну сетью магистралей, ставших основой для быстрого экономического развития нашей страны, прерванного лишь революцией (ссылка): Первый поезд прошел по Тихоокеанской железной дороге.

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