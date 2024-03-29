Британия: Москва пытается скрыть закупку оружия у Северной Кореи

В четверг Россия наложила вето на резолюцию ООН, что фактически отменяет мониторинг со стороны экспертов ООН санкций ООН против Северной Кореи в связи с ее ядерной программой, хотя сами санкции остаются в силе.
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