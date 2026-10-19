Есть такой прекрасный термин, чрезвычайно ёмкий и точный – «либшиза». Характеризуется тотальным отрицанием реальности и зашкаливающим инфантилизмом «Я хочу, чтобы всё было по-моему!».
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