Тренер ФК «Кызылжар» Алиев о сравнении гонораров футболистов и борцов: «Стать чемпионом мира по футболу намного сложнее»

Главный тренер ФК «Кызылжар», экс-футболист национальной сборной Казахстана Али Алиев ответил на вопрос о постоянном сравнении гонораров футболистов и представителей других видов спорта, в том числе гонорара за победу на ЧМ по борьбе Ризабека Айтмухана: «В первую очередь, я поздравляю Айтмухана с такой важной победой! Все бывает впервые, и, дай бог, чтобы он стал и олимпийским чемпионом, и продолжал поднимать флаг Казахстана.