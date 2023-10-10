Областные ´Дажынкi-2024´ пройдут в Климовичском районе.

Столицей главного праздника хлеборобов Приднепровского края в 2024 году будет город Климовичи. Об этом стало известно во время областного фестиваля-ярмарки ´Дажынкi-2023´, который прошел в городском поселке Хотимск.
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