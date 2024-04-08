В России подписан революционный указ обязующий работодателей уволить всех мигрантов в течении 3-х месяцев. Пока только в одном регионе

Александр Глущенко 👍👍👍👍 абсолютно верно.. и ведь все знают, предупреждали уже на уровне правительства , что рагули перед кончиной своей вносят рознь между народами Россиии , внутрироссийской и всеми приехавшими , но наш люд любит себе нервы почесать ..

Александр Глущенко ага.. из бел-ии ,тьфу-тьфу.. там же повальная безработица , но презик их запретил увольнятся без разрешения исполкомов. Т.е крепостное право ввел..