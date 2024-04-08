СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Дешевые китайские товары держатся не только за счет дешевых энергоресурсов. Еще и за счет рынков сбыта. Чем больше пр...Экономика России ...
  • Олег Гузок
    Молодцы!!! И заметьте, это не единственный регион РФ, где подобная ситуация, Мари Эл, Архангельская обл.,Чукотка, Кал...В России подписан...
  • Владимир Чуприянов
    Так что все эти стенания " бедной без защитной таджички и прочих ей подобных надо рассматривать вот через эту призму ...Мнение таджички и...

В России подписан революционный указ обязующий работодателей уволить всех мигрантов в течении 3-х месяцев. Пока только в одном регионе

В России подписан революционный указ обязующий работодателей уволить всех мигрантов в течении 3-х месяцев. Пока только в одном регионе

Интересная жизнь с Vera Star В России произошло без преувеличения историческое событие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
👍👍👍👍 абсолютно верно.. и ведь все знают, предупреждали уже на уровне правительства , что рагули перед кончиной своей вносят рознь между народами Россиии , внутрироссийской  и всеми приехавшими , но наш люд любит себе нервы почесать ..
Ответить
1 час.
Александр Глущенко
ага.. из бел-ии ,тьфу-тьфу.. там же повальная безработица , но презик их запретил увольнятся  без разрешения исполкомов. Т.е крепостное право ввел..
Ответить
1 час.
Олег Гузок
Молодцы!!! И заметьте, это не единственный регион РФ, где подобная ситуация, Мари Эл, Архангельская обл.,Чукотка, Калмыкия Чечня, Алтайский край, Тыва,Севастополь, Орловская обл., Чувашия- могут и справляются с этим вопросом.
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх