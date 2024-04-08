В России подписан революционный указ обязующий работодателей уволить всех мигрантов в течении 3-х месяцев. Пока только в одном регионе
Интересная жизнь с Vera Star
В России произошло без преувеличения историческое событие.
Комментарии
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👍👍👍👍 абсолютно верно.. и ведь все знают, предупреждали уже на уровне правительства , что рагули перед кончиной своей вносят рознь между народами Россиии , внутрироссийской и всеми приехавшими , но наш люд любит себе нервы почесать ..
ага.. из бел-ии ,тьфу-тьфу.. там же повальная безработица , но презик их запретил увольнятся без разрешения исполкомов. Т.е крепостное право ввел..
Молодцы!!! И заметьте, это не единственный регион РФ, где подобная ситуация, Мари Эл, Архангельская обл.,Чукотка, Калмыкия Чечня, Алтайский край, Тыва,Севастополь, Орловская обл., Чувашия- могут и справляются с этим вопросом.
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