«Торпедо» хочет расторгнуть контракт с Полозом, у него 1+1 в 15 играх. Форвард потребует компенсацию в 30 млн рублей (Metaratings)

На счету 32-летнего форварда один гол и одна результативная передача в 15 матчах сезона. При этом Полоз потребует компенсацию в размере около 30 млн рублей, поскольку его соглашение с черно-белыми рассчитано до лета 2015 года, сообщает Metaratings.