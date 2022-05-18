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Руслан Бальбек: Крымские татары смотрят в будущее как часть многонациональной России

Руслан Бальбек: Крымские татары смотрят в будущее как часть многонациональной России

globallookpress.com/Сергей Харченко/ZUMAPRESS.com Депутат Государственной думы VII созыва РФ, политический эксперт Руслан Бальбек в комментарии ФАН рассказал, что для крымских татар означает 18 мая ― День памяти жертв депортации народов Крыма.

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