Руслан Бальбек: Крымские татары смотрят в будущее как часть многонациональной России

globallookpress.com/Сергей Харченко/ZUMAPRESS.com Депутат Государственной думы VII созыва РФ, политический эксперт Руслан Бальбек в комментарии ФАН рассказал, что для крымских татар означает 18 мая ― День памяти жертв депортации народов Крыма.