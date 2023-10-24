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Царьград

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"Русские сделали выводы": Экс-аналитик ЦРУ США рассказал, что случилось с украинскими ATACMS

"Русские сделали выводы": Экс-аналитик ЦРУ США рассказал, что случилось с украинскими ATACMS

Вооружённые силы Украины растратили чудо-оружие: переданных им США ATACMS осталось несколько штук.В интервью с журналистом Стивеном Гарднером бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что для Вооружённых сил России работа с ATACMS уже не представляет особой сложности, как и со снарядами HIMARS, и крылатыми ракетами Storm Shadow.

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