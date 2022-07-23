Наш потерянный мир

33 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Poma Pomak
    А в Крыму  судостроительные заводу дохнут   Завод море  тому пример !Ксения Шойгу прос...
  • виктор дабижа
    скоро турция и в БРИКС попросится,вот для бербок будет удар,захлеблется в свое желчи и сдохнетГлава МИД ФРГ наз...
  • Дмитрий Зайцев
    В ответ надо переименовать берлинское пироженое в кабульское или в честь сомалийских пиратов в магадишское.В Германии переим...

Советник президента США по нацбезопасности: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS с дальностью до 300 км

Советник президента США по нацбезопасности: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS с дальностью до 300 км

Некоторое время назад украинские военные, чиновники и СМИ начали активно рассуждать на тему получения из США более дальнобойных боеприпасов к пусковым установкам – колесным M142 HIMARS и гусеничным M270 MLRS, которые совмещают в себе РСЗО и ТРК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх