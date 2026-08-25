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Контрафронт

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Гаити: 47 человек были убиты, еще 22 получили ранения и несколько человек пропали без вести после...

Гаити: 47 человек были убиты, еще 22 получили ранения и несколько человек пропали без вести после того, как члены банды Вив Ансанм продвинулись через Нан-Мадлен и Кай-Букан, а затем столкнулись с силами безопасности во время рейда на Кенскоф, Западный департамент, поздно вечером 23 августа.

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