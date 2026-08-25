Гаити: 47 человек были убиты, еще 22 получили ранения и несколько человек пропали без вести после того, как члены банды Вив Ансанм продвинулись через Нан-Мадлен и Кай-Букан, а затем столкнулись с силами безопасности во время рейда на Кенскоф, Западный департамент, поздно вечером 23 августа.