Санкции нашим «гармошкам» не помеха: в России возобновили сборку больших двухсекционных автобусов

Автозавод ЛиАЗ начал производство «антисанкционных» автобусов-гармошек. Первый «импортозамещённый» автобус-гармошка прибыл на стоянку к дилеру под Санкт-Петербургом; контрактом предусмотрена поставка 52 единиц.
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