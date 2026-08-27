Соскин допустил риск гражданской войны на Украине из‑за кадровых решений Зеленского

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые решения Владимира Зеленского, связанные со скандалами вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, могут обернуться серьезным внутренним кризисом.
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