Путин поздравил горный университет Петербурга с 250-летием

Из стен этого вуза вышла блестящая когорта известных учёных и исследователей. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников горного университета Петербурга с 250-летием вуза.
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