Диета «7 лепестков»: что можно есть, комментарий врача

Спросили врачей о плюсах и минусах режима питания «7 лепестков». Как устроена диета Эффективность Плюсы Минусы Противопоказания Меню на каждый день Комментарии экспертов Материал прокомментировали: Ирина Мальцева, биолог, генетик, эксперт Университета образовательной медицины, автор телеграм-канала про здоровье; Ксения Селезнева, врач-диетолог, к.