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Президент Финляндии принял финских игроков «Флориды», выигравших Кубок Стэнли. Барков вручил политику свитер клуба

Президент Финляндии принял финских игроков «Флориды», выигравших Кубок Стэнли. Барков вручил политику свитер клуба

Капитан «Пантерс» Александр Барков и его партнеры по команде встретились с президентом Финляндии Александром Стуббом на специальном ужине в честь победы «Пантерс» в Кубке Стэнли во вторник.

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