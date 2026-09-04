Жить нужно честно и ради добрых дел: бойцы СВО о терроризме и мире

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. К этой дате мы попросили участников спецоперации рассказать, что, по их мнению, может сделать общество, чтобы противостоять этой угрозе.
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